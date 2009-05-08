ЧМХ-2018. Групповой этап. Австрия сыграет со Словакией, Латвия против Южной Кореи

В Копенгагене и Хернинге продолжается чемпионат мира по хоккею.
Чемпионат мира
Группа А
- Дата проведения
- 7 мая, 17.15, «Royal Arena»
- 0:1 – 5 Дацюк (Дадонов)
- 0:2 – 25 Шалунов (Каблуков, Барабанов)
- 0:3 – 29 Каблуков (Трямкин, Барабанов)
- 0:4 – 39 Дацюк (Шалунов, Хафизуллин)
- 0:5 – 45 Мамин (Зайцев)
- 0:6 – 47 Капризов (Дадонов, Дацюк)
- Дата проведения
- 7 мая, 21.15, «Royal Arena»
- 1:0 – 1 Ракелль (Янмарк-Нюлен, Ларссон)
- 2:0 – 5 Баклунд (Линдхольм, Петтерссон)
- 3:0 – 27 Экман-Ларссон (Кемпе, Ларссон)
- 4:0 – 55 Петтерссон (Экман-Ларссон, Клингберг)
Группа В
- Дата проведения
- 7 мая, 17.15, «Jyske Bank Boxen»
- Дата проведения
- 7 мая, 21.15, «Jyske Bank Boxen»
- 1:0 – 8 Бэйли (Шенн, Барзэл)
- 2:0 – 11 Экблад (Шварц, Макдэвид)
- 3:0 – 24 Эберле (Парайко, Макдэвид)
- 4:0 – 26 О′Райлли (Шенн, Бэйли)
- 5:0 – 27 Нюджент-Хопкинс ()
- 6:0 – 46 Нюджент-Хопкинс (Шабо, Макдэвид)
- 6:1 – 51 Йенсен (Лауридсен)
- 7:1 – 58 Джост (Барзэл, Нерс)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
У России лучший старт ЧМ за 10 лет
Лучшую команду на ЧМ привезли США. Такого не было 58 лет