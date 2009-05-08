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    ЧМХ-2018. Групповой этап. Австрия сыграет со Словакией, Латвия против Южной Кореи

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    В Копенгагене и Хернинге продолжается чемпионат мира по хоккею. 

    Чемпионат мира

    Группа А

    Беларусь – Россия 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)
    Дата проведения
    7 мая, 17.15, «Royal Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 5 Дацюк (Дадонов)
    0:2 – 25 Шалунов (Каблуков, Барабанов)
    0:3 – 29 Каблуков (Трямкин, Барабанов)
    0:4 – 39 Дацюк (Шалунов, Хафизуллин)
    0:5 – 45 Мамин (Зайцев)
    0:6 – 47 Капризов (Дадонов, Дацюк)
    Вратари: Трус 21/27 – Шестеркин 18/18.
    Швеция – Франция 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
    Дата проведения
    7 мая, 21.15, «Royal Arena»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 1 Ракелль (Янмарк-Нюлен, Ларссон)
    2:0 – 5 Баклунд (Линдхольм, Петтерссон)
    3:0 – 27 Экман-Ларссон (Кемпе, Ларссон)
    4:0 – 55 Петтерссон (Экман-Ларссон, Клингберг)
    Вратари: Нильссон 14/14 – Кеменер 31/35.

    Группа В

    США – Германия 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
    Дата проведения
    7 мая, 17.15, «Jyske Bank Boxen»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 30 Кэйн (Эткинсон, Годро)
    2:0 – 32 Райан (Хьюз, Кэйн)
    3:0 – 50 Дебринкат (Кэйн)
    Вратари: Кинкейд 24/24 – Тройтле 33/36.
    Канада – Дания 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)
    Дата проведения
    7 мая, 21.15, «Jyske Bank Boxen»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 8 Бэйли (Шенн, Барзэл)
    2:0 – 11 Экблад (Шварц, Макдэвид)
    3:0 – 24 Эберле (Парайко, Макдэвид)
    4:0 – 26 О′Райлли (Шенн, Бэйли)
    5:0 – 27 Нюджент-Хопкинс ()
    6:0 – 46 Нюджент-Хопкинс (Шабо, Макдэвид)
    6:1 – 51 Йенсен (Лауридсен)
    7:1 – 58 Джост (Барзэл, Нерс)
    Вратари: Макиленни 14/15 – Дам 24/31.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    У России лучший старт ЧМ за 10 лет

    Лучшую команду на ЧМ привезли США. Такого не было 58 лет

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