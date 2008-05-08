Файзулин покинет «Зенит» по окончании сезона

Полузащитник «Зенита» покидает петербургский клуб.

32-летний хавбек проведет автограф-сессию перед заключительной игрой сезона против «СКА-Хабаровск», а после окончания встречи совершит круг почета по стадиону «Санкт-Петербург».

Файзулин присоединился к «Зениту» в 2007 году. В составе клуба он провел 228 матчей, забил 26 мячей и отдал 31 результативную передачу.

В футболист трижды становился чемпионом страны, завоевывал и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА, а также дебютировал в составе сборной России.

Последний раз Файзулин участвовал в официальном матче 20 сентября 2015 года. Из-за травм он не появлялся на поле уже два с половиной года.