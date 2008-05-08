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    Файзулин покинет «Зенит» по окончании сезона

    Теги Зенит Виктор Файзулин премьер-лига Россия болельщики Санкт-Петербург Арена (Крестовский) Футбол

    Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин покидает петербургский клуб.

    32-летний хавбек проведет автограф-сессию перед заключительной игрой сезона против «СКА-Хабаровск», а после окончания встречи совершит круг почета по стадиону «Санкт-Петербург».

    Файзулин присоединился к «Зениту» в 2007 году. В составе клуба он провел 228 матчей, забил 26 мячей и отдал 31 результативную передачу. 

    В «Зените» футболист трижды становился чемпионом страны, завоевывал Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА, а также дебютировал в составе сборной России.

    Последний раз Файзулин участвовал в официальном матче 20 сентября 2015 года. Из-за травм он не появлялся на поле уже два с половиной года.

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