«Спорт-Экспресс»: Дзюба, Ташаев и Чалов войдут в расширенный список сборной России на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России 11 мая огласит расширенный список кандидатов в сборную России для участия на .

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 29-летний форвард Артем Дзюба, арендованный «Арсеналом» у , будет включен в расширенное число кандидатов. После переезда в Тулу нападающий забил 5 голов в 9 матчах чемпионата России.

Помимо Дзюбы, в список войдут 23-летний хавбек Александр Ташаев и 20-летний форвард ЦСКА Федор Чалов.

Два футболиста – полузащитник Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров, также войдут в список, но, по всей видимости, останутся в резерве и не поедут на сбор.