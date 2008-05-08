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    «Спорт-Экспресс»: Дзюба, Ташаев и Чалов войдут в расширенный список сборной России на ЧМ-2018

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    Тренерский штаб сборной России 11 мая огласит расширенный список кандидатов в сборную России для участия на ЧМ-2018.

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», 29-летний форвард Артем Дзюба, арендованный «Арсеналом» у «Зенита», будет включен в расширенное число кандидатов. После переезда в Тулу нападающий забил 5 голов в 9 матчах чемпионата России.

    Помимо Дзюбы, в список войдут 23-летний хавбек «Динамо» Александр Ташаев и 20-летний форвард ЦСКА Федор Чалов.

    Два футболиста «Спартака» – полузащитник Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров, также войдут в список, но, по всей видимости, останутся в резерве и не поедут на сбор.

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