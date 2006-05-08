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    Доус будет получать в «Автомобилисте» около 3 млн долларов в год

    Теги Автомобилист Найджел Доус КХЛ Барыс Хоккей

    Зарплата нападающего Найджела Доуса, который на днях подписал контракт с «Автомобилистом», вместе с бонусами будет доходить до 3 миллионов долларов.

    Сумма обязательных выплат игроку за следующий сезон колеблется в районе 150 миллионов рублей в год.

    Доус начал выступать в КХЛ в 2011 году, подписав контракт с «Барысом», за который выступал семь лет.

    За это время форвард провел в КХЛ 415 матчей, набрав 376 (217+159) очков при показателе полезности +68.

    В минувшем сезоне канадец стал лучшим снайпером КХЛ и третьим бомбардиром лиги, в 46 играх он набрал 55 (35+20) очков.

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