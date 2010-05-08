«Барселона» уведомила «Атлетико», что заплатит 100 млн евро отступных за Гризманна

намерена в межсезонье усилить состав нападающим «Атлетико» .

Президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу оповестил своего коллегу из мадридского клуба Энрике Сересо о том, что летом «Барса» выплатит за француза прописанные в его контракте отступные в размере 100 миллионов евро.

Сересо в ответ сказал, что не намерен вести переговоры о возможной продаже 27-летнего форварда и хочет продлить с ним контракт.

Ранее Бартомеу подтвердил, что каталонский клуб действительно контактирует с представителями Гризманна.