Наверх

    «Барселона» уведомила «Атлетико», что заплатит 100 млн евро отступных за Гризманна

    Теги Барселона Атлетико примера Испания Энрике Сересо Жозеп Бартомеу Антуан Гризманн Футбол

    «Барселона» намерена в межсезонье усилить состав нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманом.

    Президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу оповестил своего коллегу из мадридского клуба Энрике Сересо о том, что летом «Барса» выплатит за француза прописанные в его контракте отступные в размере 100 миллионов евро.

    Сересо в ответ сказал, что «Атлетико» не намерен вести переговоры о возможной продаже 27-летнего форварда и хочет продлить с ним контракт.

    Ранее Бартомеу подтвердил, что каталонский клуб действительно контактирует с представителями Гризманна.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться