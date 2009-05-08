Татьяна Тарасова: «Мутко просто стыдно назначать строителем после того, что он сделал со спортом»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о предложении назначить Виталия Мутко на должность вице-премьера правительства по строительству.
«Немного в шоке, что Мутко назначили строителем. С утра столько шуток прекрасных. Его просто стыдно назначать после того, что он сделал со спортом.
Но я не собираюсь давать советы. Хотя и не могу сказать, что это не мой вопрос. Я живу в этом государстве и люблю его – тут любой вопрос мой», – сказала Тарасова.
Мутко с октября 2016 года занимал пост вице-премьера по вопросам спорта, ранее он возглавлял министерство спорта России.
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