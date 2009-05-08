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    Татьяна Тарасова: «Мутко просто стыдно назначать строителем после того, что он сделал со спортом»

    Теги Виталий Мутко Татьяна Тарасова Министерство спорта России Фигурное катание

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о предложении назначить Виталия Мутко на должность вице-премьера правительства по строительству.

    «Немного в шоке, что Мутко назначили строителем. С утра столько шуток прекрасных. Его просто стыдно назначать после того, что он сделал со спортом.

    Но я не собираюсь давать советы. Хотя и не могу сказать, что это не мой вопрос. Я живу в этом государстве и люблю его – тут любой вопрос мой», – сказала Тарасова.

    Мутко с октября 2016 года занимал пост вице-премьера по вопросам спорта, ранее он возглавлял министерство спорта России.

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