Татьяна Тарасова: «Мутко просто стыдно назначать строителем после того, что он сделал со спортом»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала новость о предложении назначить на должность вице-премьера правительства по строительству.

«Немного в шоке, что Мутко назначили строителем. С утра столько шуток прекрасных. Его просто стыдно назначать после того, что он сделал со спортом.

Но я не собираюсь давать советы. Хотя и не могу сказать, что это не мой вопрос. Я живу в этом государстве и люблю его – тут любой вопрос мой», – сказала Тарасова.

Мутко с октября 2016 года занимал пост вице-премьера по вопросам спорта, ранее он возглавлял министерство спорта России.

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