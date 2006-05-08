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    Кубок Франции. Финал. «ПСЖ» встречается с «Ле Арбье» из 3-го дивизиона

    Теги ПСЖ Кубок Франции результаты Ле Арбье Футбол

    В финале Кубка Франции «ПСЖ» встречается с «Ле Арбье» из третьего дивизиона.

    Кубок Франции

    Финал

    Ле Арбье – ПСЖ 0:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    8 мая, 22.05, «Стад де Франс»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 26 Ло Чельсо.
    Ле АрбьеПишо, Фофана, Пажери, Мари, Декер, Флошон, Экмеэр, Жерманн (Гбоо, 63), Бонгонги, Рошто, Ванбалегем (Дабас, 62).
    ПСЖТрапп, Тиаго Силва, Берчиче, Дани Алвес, Маркиньос, Ло Чельсо, Мотта (Дракслер, 68), Рабьо, Ди Мария, Мбаппе, Кавани.
    Предупреждение:
    Берчиче (15).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Статистика Кубка Франции

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