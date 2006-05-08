Кубок Франции. Финал. «ПСЖ» встречается с «Ле Арбье» из 3-го дивизиона

В финале Кубка Франции «ПСЖ» встречается с «Ле Арбье» из третьего дивизиона.
Кубок Франции
Финал
- Дата проведения
- 8 мая, 22.05, «Стад де Франс»
- Гол:
- 0:1 – 26 Ло Чельсо.
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Ле Арбье –
Пишо, Фофана, Пажери, Мари, Декер, Флошон, Экмеэр, Жерманн (Гбоо, 63), Бонгонги, Рошто, Ванбалегем (Дабас, 62).
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ПСЖ –
Трапп, Тиаго Силва, Берчиче, Дани Алвес, Маркиньос, Ло Чельсо, Мотта (Дракслер, 68), Рабьо, Ди Мария, Мбаппе, Кавани.
- Предупреждение:
- Берчиче (15).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.