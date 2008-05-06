«Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Реалом» – 2:2

В 36-м туре испанской примеры «Барселона» сыграла вничью с «Реалом» (2:2).

Каталонская команда провела в меньшинстве весь второй тайм.

Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.

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