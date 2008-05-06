Наверх

    «Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Реалом» – 2:2

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания Футбол

    В 36-м туре испанской примеры «Барселона» сыграла вничью с «Реалом» (2:2).

    Каталонская команда провела в меньшинстве весь второй тайм.

    Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.

    Барселона – Реал Мадрид 2:2 (1:1, 1:1)
    Дата проведения
    6 мая, 21.45, «Камп Ноу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 10 Суарес, 1:1 – 14 Роналду, 2:1 – 52 Месси, 2:2 – 72 Бэйл.
    Барселонатер Стеген, Умтити, Пике, Альба, Коутиньо (Нелсон Семеду, 46), Серджи Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста (Паулиньо, 58), Месси, Суарес (Пако Алькасер, 90).
    Реал МадридНавас, Варан, Марсело, Начо (Васкес, 68), Рамос, Модрич, Каземиро, Кроос (Ковачич, 84), Бэйл, Роналду (Асенсио, 46), Бензема.
    Предупреждения:
    Начо (12), Варан (31), Суарес (44), Рамос (44), Месси (45), Бэйл (76), Марсело (77), Ракитич (85).
    Удаление:
    Серджи Роберто (45).

    Таблица примеры

    Статистика примеры

    Смотрите трансляцию класико с комментарием Уткина на Sports.ru

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться