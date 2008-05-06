«Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Реалом» – 2:2

В 36-м туре испанской примеры «Барселона» сыграла вничью с «Реалом» (2:2).
Каталонская команда провела в меньшинстве весь второй тайм.
Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 6 мая, 21.45, «Камп Ноу»
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Барселона –
тер Стеген, Умтити, Пике, Альба, Коутиньо (Нелсон Семеду, 46), Серджи Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста (Паулиньо, 58), Месси, Суарес (Пако Алькасер, 90).
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Реал Мадрид –
Навас, Варан, Марсело, Начо (Васкес, 68), Рамос, Модрич, Каземиро, Кроос (Ковачич, 84), Бэйл, Роналду (Асенсио, 46), Бензема.
- Предупреждения:
- Начо (12), Варан (31), Суарес (44), Рамос (44), Месси (45), Бэйл (76), Марсело (77), Ракитич (85).
- Удаление:
- Серджи Роберто (45).
Смотрите трансляцию класико с комментарием Уткина на Sports.ru