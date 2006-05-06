«Юве» опережает «Наполи» на 6 очков за 2 тура до конца, имея преимущество +16 по разнице мячей

сыграл вничью с «Торино» в матче 36-го тура чемпионата Италии (2:2).

Потеряв очки, неаполитанцы практически лишились шансов опередить в чемпионской гонке лидирующий , у которого 6 очков преимущества.

Теоретически «Наполи» еще может догнать туринцев по очкам, если те проиграют два оставшихся матча турнира, однако по дополнительным показателями выигрывает все равно «Ювентус».

В серии А при равенстве очков победитель выявляется по результатам личных встреч, однако команды по разу обыграли друг друга с одинаковым счетом (1:0).

Следом идет разница мячей, и здесь у «Ювентуса» огромное преимущество (84-23 против 73-28).

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