«Барселона» – «Реал». Роберто удалили в первом тайме за отмашку в сторону Марсело

осталась в меньшинстве по ходу матча с «Реалом» (1:1, перерыв) в 36-м туре примеры.

В концовке первого тайма между хавбеком каталонской команды Серджи Роберто и защитником гостей случился конфликт. Игроки вступили в физический контакт. Полузащитник «Барселоны» позволил себе отмахнуться от соперника.

Роберто получил за свое поведение красную карточку. Матч судит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал».

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