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    «Барселона» – «Реал». Роберто удалили в первом тайме за отмашку в сторону Марсело

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания дисквалификации судьи Марсело Серджи Роберто Алехандро Эрнандес Футбол

    «Барселона» осталась в меньшинстве по ходу матча с «Реалом» (1:1, перерыв) в 36-м туре примеры.

    В концовке первого тайма между хавбеком каталонской команды Серджи Роберто и защитником гостей Марсело случился конфликт. Игроки вступили в физический контакт. Полузащитник «Барселоны» позволил себе отмахнуться от соперника.

    Роберто получил за свое поведение красную карточку. Матч судит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом.

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал».

    Смотрите трансляцию класико с комментарием Уткина на Sports.ru

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