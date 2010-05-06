Этери Тутберидзе: «Расставание с Медведевой, если она выдвигает какие-то условия и не отвечает на звонки – неизбежное»

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала решение двукратной чемпионки мира уйти к другому наставнику.

«Конечно, слухи уже нагнетались, я уже к этому моменту писала Жене — ни ответов на смс, ни ответов на мои звонки. Поэтому посмотрев новости Первого канала, я поняла, что Женя от нас ушла.

Это должна быть просто вера в тренера, вера ежедневная в результат, а не какие-то условия. Расставание с Женей, если она выдвигает какие-то условия или не отвечает на смс, звонки, наверное, оно неизбежное. Это спортсмен проявляет нежелание.

Какой-то вызов для меня скорее от Орсера, потому что еще прозвучавшее интервью о том, что Трусова — это краткосрочный феномен, ну какой бы это не было феномен, она сделала историю. Она откаталась, она пошла и прыгнула, сделала два четверных чисто. Ну признай, признай, скажи: «Молодец, девчонка!». Поэтому у меня есть ощущение, что мне Орсер сделал вызов», – рассказала Тутберидзе.

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