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    «Зенит» не попал в Лигу чемпионов в 3-й раз подряд

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    ЦСКА обыграл «Арсенал» в матче 29-го тура чемпионата России (6:0).

    Набрав 55 очков, армейцы обошли «Краснодар» (53 очка) в таблице и поднялись на 3-е место, дающее право участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    «Зенит» лишился шансов занять место в первой тройке после победы ЦСКА над «Арсеналом». Петербургская команда в 3-й раз подряд не попала в Лигу чемпионов.

    Два предыдущих чемпионата «Зенит» под руководством Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу заканчивал на 3-м месте в РФПЛ, которое до этого сезона давало только возможность играть в Лиге Европы. Сейчас «Зенит» под руководством тренера Роберто Манчини идет на 5-м месте в чемпионате, набрав 50 очков.

    Семин – чемпион, Манчини – на выход

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