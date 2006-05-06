«Зенит» не попал в Лигу чемпионов в 3-й раз подряд

обыграл «Арсенал» в матче 29-го тура чемпионата России (6:0).

Набрав 55 очков, армейцы обошли (53 очка) в таблице и поднялись на 3-е место, дающее право участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Зенит» лишился шансов занять место в первой тройке после победы ЦСКА над «Арсеналом». Петербургская команда в 3-й раз подряд не попала в Лигу чемпионов.

Два предыдущих чемпионата «Зенит» под руководством и Мирчи Луческу заканчивал на 3-м месте в РФПЛ, которое до этого сезона давало только возможность играть в Лиге Европы. Сейчас «Зенит» под руководством тренера Роберто Манчини идет на 5-м месте в чемпионате, набрав 50 очков.

Семин – чемпион, Манчини – на выход

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