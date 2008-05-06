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    Семин о Геркусе: «Всех нанимает «РЖД». Я отвечаю за спорт, другой менеджер – за что-то другое»

    Теги Локомотив Юрий Семин Юпп Хайнкес премьер-лига Россия Николай Наумов Илья Геркус Олег Белозеров Футбол

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, которому на следующей неделе исполнится 71 год, высказался о своем возрасте и о взаимодействии с менеджментом клуба.

    – Я с большим уважением и восторгом смотрю, как с «Баварией» работает тренер [Юпп Хайнкес], который, кажется, постарше меня чуть-чуть. Во-первых, он очень энергичный человек. Во-вторых, все новое, что есть, есть и в «Баварии». У него еще можно поучиться молодым. Есть Анчелотти. И так далее, и так далее.

    Опыт – важный момент. Но важна и каждодневная учеба. Много смотреть футбола, причем разного. Много смотреть различных игроков. Это как раз помогает двигаться вперед, очень помогает.

    – Раньше в «Локомотиве» у вас была замечательная связка с президентом Филатовым. Есть ощущение, что с тех пор у вас не получается создать плотную связку с другими руководителями, которые периодически меняются. Не всегда это происходит гладко.

    – (после паузы) Со мной сложно работать? Я думаю, нет. У меня никогда не было конфликтов ни с Филатовым, ни с Суркисом, ни с Наумовым. Никогда.

    У меня сейчас нет конфликта никакого [с Ильей Геркусом]. Есть разногласия по определенным моментам. Но я футбол знаю. Я его знаю лучше, чем другие. Поэтому всегда буду отстаивать свои интересы, интересы игроков и команды. Для чего? Чтобы двигаться вперед, занимать высокие места.

    А если буду говорить «спасибо», «здравствуйте», «я так сделаю» – считаю, такой тренер сегодня не нужен.

    – Но во многих европейских клубах тренер – это наемный персонал, с которым заключают контракт, и он занимается своей работой. Остальную работу делает менеджмент клуба. Хотя вы особенный человек, вы и есть «Локомотив»…

    – Я согласен, но если брать наш клуб, то мы оба наемные менеджеры [с Геркусом]. У нас во главе компании [«РЖД»] стоит Олег Валентинович Белозеров. Вот он всех и нанимает. А мы работаем. И совет директоров… А мы [с Геркусом] приблизительно на одинаковых…

    Только я отвечаю больше за спорт, за футбол. А другой менеджер отвечает за какой-то другой блок. Но я-то свой блок лучше знаю.

    – То есть ваша позиция заключается в том, чтобы в вашу футбольную секцию не вмешивались?

    – Конечно, конечно, ни в коем случае. Если в мою профессию будут люди какой-то определенный диктат вносить, то это неправильно. Неправильно изначально, – ответил Семин в эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ».

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