«Крылья Советов» вышли в РФПЛ

«Крылья Советов» в матче 37-го тура РФПЛ обыграли «Кубань» (1:0).
Этот результат позволил подопечным Андрея Тихонова обеспечить себе как минимум 2-е место в итоговой таблице ФНЛ и участие в РФПЛ в следующем сезоне.
Самарский клуб 50 сезонов провел в высшем дивизионе (с учетом чемпионатов СССР).
Ранее участие в чемпионате России следующего сезона себе обеспечил «Оренбург».
В стыковых матчах с клубами премьер-лиги сыграют «Енисей» и «Тамбов».
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