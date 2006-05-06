«Крылья Советов» вышли в РФПЛ

в матче 37-го тура РФПЛ обыграли «Кубань» (1:0).

Этот результат позволил подопечным Андрея Тихонова обеспечить себе как минимум 2-е место в итоговой таблице и участие в РФПЛ в следующем сезоне.

Самарский клуб 50 сезонов провел в высшем дивизионе (с учетом чемпионатов СССР).

Ранее участие в чемпионате России следующего сезона себе обеспечил «Оренбург».

В стыковых матчах с клубами премьер-лиги сыграют «Енисей» и «Тамбов».

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