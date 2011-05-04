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    «Матч ТВ»: Медведева прекращает сотрудничество с Тутберидзе

    Теги сборная России Брайан Орсер женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Фигурное катание

    Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прекращает сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, сообщает «Матч ТВ». 

    18-летняя Медведева тренировалась у Тутберидзе с 2007 года. По российскому законодательству, переход к другому тренеру должен быть оформлен во время трансферного периода, который заканчивается в мае.

    По сообщению «Матч ТВ», одним из вероятных кандидатов на роль тренера Медведевой называется канадец Брайан Орсер, наставник двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.

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