«Матч ТВ»: Медведева прекращает сотрудничество с Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прекращает сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, сообщает «Матч ТВ».

18-летняя Медведева тренировалась у Тутберидзе с 2007 года. По российскому законодательству, переход к другому тренеру должен быть оформлен во время трансферного периода, который заканчивается в мае.

По сообщению «Матч ТВ», одним из вероятных кандидатов на роль тренера Медведевой называется канадец Брайан Орсер, наставник двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.