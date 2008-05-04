Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Глазырина признана виновной в применении допинга и дисквалифицирована на два года

    Теги сборная России жен дисквалификации допинг IBU Екатерина Глазырина Биатлон

    Международный союз биатлонистов (IBU) признал россиянку Екатерину Глазырину виновной в нарушении антидопинговых правил, а именно – применении запрещенных препаратов.

    Это решение было принято IBU 24 апреля.

    Глазырина дисквалифицирована на два года с 24 апреля 2018. Срок дисквалификации составил только два года из-за того, что спортсменка последние два сезона была отстранена от соревнований.

    Все результаты Глазыриной с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года аннулированы. В частности спортсменка лишена второго места в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене в 2014 году.

    Расследование в отношении Глазыриной было начато после публикации доклада Ричарда Макларена о допинге в России.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться