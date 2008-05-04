Глазырина признана виновной в применении допинга и дисквалифицирована на два года

Международный союз биатлонистов (IBU) признал россиянку Екатерину Глазырину виновной в нарушении антидопинговых правил, а именно – применении запрещенных препаратов.

Это решение было принято IBU 24 апреля.

Глазырина дисквалифицирована на два года с 24 апреля 2018. Срок дисквалификации составил только два года из-за того, что спортсменка последние два сезона была отстранена от соревнований.

Все результаты Глазыриной с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года аннулированы. В частности спортсменка лишена второго места в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене в 2014 году.

Расследование в отношении Глазыриной было начато после публикации доклада Ричарда Макларена о допинге в России.