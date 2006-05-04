Наверх

    Семин продлил контракт с «Локомотивом» по схеме «1+1»

    Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Футбол

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин продолжит работу в московском клубе.

    «Локо» объявил о продлении контракта со специалистом по схеме «1+1». Зарплата, как сообщалось ранее, составит 2 миллиона евро в год.

    70-летний Семин работает в «Локомотиве» с 2016 года. Ранее он работал в «Локо» с 1992 по 2005 год и в 2009-2010 годах.

    При нем «Локомотив» дважды становился чемпионом, пять раз брал Кубок России, дважды – Суперкубок, четырежды занимал второе место в чемпионате, дважды – третье.

    Кроме того, при нем клуб доходил до полуфинала Кубка обладателей кубков.

    «У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал дальше». Тренер «Локо» мочит Геркуса?

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться