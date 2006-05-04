Семин продлил контракт с «Локомотивом» по схеме «1+1»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин продолжит работу в московском клубе.

«Локо» объявил о продлении контракта со специалистом по схеме «1+1». Зарплата, как сообщалось ранее, составит 2 миллиона евро в год.

70-летний Семин работает в «Локомотиве» с 2016 года. Ранее он работал в «Локо» с 1992 по 2005 год и в 2009-2010 годах.

При нем «Локомотив» дважды становился чемпионом, пять раз брал Кубок России, дважды – Суперкубок, четырежды занимал второе место в чемпионате, дважды – третье.

Кроме того, при нем клуб доходил до полуфинала Кубка обладателей кубков.

«У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал дальше». Тренер «Локо» мочит Геркуса?