Министр спорта Колобков: «Наши ребята сокрушительной победой начали ЧМ-2018»

Министр спорта РФ Павел Колобков высказался о победе сборной России над командой Франции (7:0) в рамках группового этапа ЧМ-2018.

«Первая игра – очень важная. Она задает настроение на весь турнир. И здорово, что наши ребята начали чемпионат мира с сокрушительной победы.

Этот сезон оказался крайне насыщенным для российских хоккеистов, но они, несмотря ни на что, продолжают доказывать свое лидерство. Уверен, первая победа прибавит сборной уверенности в следующих играх.

Слабых команд на чемпионате мира не бывает, и об этом не надо забывать», – поделился мыслями чиновник.

Россия начала с разгрома французов. Хорошо