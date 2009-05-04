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    Министр спорта Колобков: «Наши ребята сокрушительной победой начали ЧМ-2018»

    Теги Сборная России по хоккею Павел Колобков Сборная Франции по хоккею чемпионат мира по хоккею 2018 Хоккей

    Министр спорта РФ Павел Колобков высказался о победе сборной России над командой Франции (7:0) в рамках группового этапа ЧМ-2018.

    «Первая игра – очень важная. Она задает настроение на весь турнир. И здорово, что наши ребята начали чемпионат мира с сокрушительной победы.

    Этот сезон оказался крайне насыщенным для российских хоккеистов, но они, несмотря ни на что, продолжают доказывать свое лидерство. Уверен, первая победа прибавит сборной уверенности в следующих играх.

    Слабых команд на чемпионате мира не бывает, и об этом не надо забывать», – поделился мыслями чиновник.

    Россия начала с разгрома французов. Хорошо

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