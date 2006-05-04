Илья Геркус: «Новый контракт с Семиным – свидетельство полной поддержки и доверия»

Президент Илья Геркус прокомментировал подписание нового контракта с главным тренером .

«Команда выполнила все задачи на этот сезон и – верю – подарит всем нам праздник.

Подписание нового контракта с главным тренером – свидетельство полной поддержки и доверия.

Присоединяюсь к словам Юрия Павловича [Семина]: сейчас нет ничего важнее завтрашнего матча. До встречи на стадионе», – сказал Геркус.

«Локомотив» в субботу может оформить чемпионство в матче с «Зенитом».

«У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал дальше». Тренер «Локо» мочит Геркуса?