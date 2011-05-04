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    Директор «Самбо-70»: «Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе, но планирует работать в нашей школе»

    Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Фигурное катание

    Ренат Лайшев, директор центра спорта и образования «Самбо-70», где тренируется Евгения Медведева, подтвердил информацию о том, что фигуристка прекратила сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе. 

    «Женя прекратила сотрудничество с Этери Георгиевной. Конечно, нам эта ситуация не очень нравится, но Женя планирует продолжить работать в «Самбо-70», но с другим тренером. Мы ее никогда ни в чем не ужимали, со школой у нее хорошие отношения, мы пытались повлиять на эту ситуацию. 

    По-моему, это не совсем правильная ситуация, Этери Георгиевна делает все для своих питомцев. Это сложный философский вопрос, всему свое время. Влезать в это – дело неблагодарное. Надо отдать должное Тутберидзе, у нее колоссальная скамейка запасных», – сказал Лайшев. 

    Директор также отметил, что между Тутберидзе и Медведевой не было никаких конфликтов. 

    «Кто знает, может быть, они помирятся. Конфликта никакого между ними нет», – цитирует Лайшева «Р-Спорт». 

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