Екатерина Глазырина: «IBU никаких доказательств не предъявил. Все, что у них есть, – упоминание в докладе Макларена»

Российская спортсменка Екатерина Глазырина прокомментировала решение IBU дисквалифицировать ее на два года за допинг.

«Я буду подавать апелляцию в CAS на решение IBU, это будет в ближайшую неделю после праздников. Я в любом случае буду судиться. Последнее заседание по моему делу было 10 октября, после которого должны были вынести какое-то решение. Но всю зиму я пропускала, ждала этого решения. И его вынесли только после сезона.

IBU никаких фактов, доказательств моей вины не предъявило. Ничего нового. Единственное, что у них есть – упоминание в докладе Ричарда Макларена. Я буду бороться до конца, буду отстаивать свое имя», – рассказала Глазырина.

Ричард Макларен: «Не утверждал, что определенные россияне участвовали в допинг-схеме. Только сказал, что они могли участвовать»