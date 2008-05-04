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    Екатерина Глазырина: «IBU никаких доказательств не предъявил. Все, что у них есть, – упоминание в докладе Макларена»

    Теги сборная России жен допинг IBU Екатерина Глазырина CAS Ричард Макларен Биатлон

    Российская спортсменка Екатерина Глазырина прокомментировала решение IBU дисквалифицировать ее на два года за допинг.

    «Я буду подавать апелляцию в CAS на решение IBU, это будет в ближайшую неделю после праздников. Я в любом случае буду судиться. Последнее заседание по моему делу было 10 октября, после которого должны были вынести какое-то решение. Но всю зиму я пропускала, ждала этого решения. И его вынесли только после сезона.

    IBU никаких фактов, доказательств моей вины не предъявило. Ничего нового. Единственное, что у них есть – упоминание в докладе Ричарда Макларена. Я буду бороться до конца, буду отстаивать свое имя», – рассказала Глазырина.

    Ричард Макларен: «Не утверждал, что определенные россияне участвовали в допинг-схеме. Только сказал, что они могли участвовать»

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