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    Симеоне дисквалифицирован на 4 матча и не будет руководить «Атлетико» в финале ЛЕ

    Теги Марсель Атлетико примера Испания Лига Европы УЕФА Диего Симеоне дисквалификации судьи Клеман Тюрпен Футбол

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне получил дисквалификацию от УЕФА на 4 матча и пропустит финал Лиги Европы.
     
    Причиной бана послужила словесная перепалка Симеоне с членами судейской бригады Клемана Тюрпена после удаления защитника Шиме Врсалько на 10-й минуте первого полуфинала Лиги Европы против «Арсенала» (1:1).

    Аргентинец уже отбыл 1 матч дисквалификации, поскольку он не присутствовал на скамейке во время ответной встречи с «пушкарями» (1:0). Осталось пропустить 3 игры.

    Симеоне также оштрафован на 10 тысяч евро. Аналогичную сумму «Атлетико» должен выплатить УЕФА за поведение своих болельщиков, бросавших посторонние предметы на газон лондонского стадиона «Эмирейтс».

    16 мая «Атлетико» сыграет в финале Лиги Европы против «Марселя».

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