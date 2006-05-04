Симеоне дисквалифицирован на 4 матча и не будет руководить «Атлетико» в финале ЛЕ

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне получил дисквалификацию от УЕФА на 4 матча и пропустит финал .



Причиной бана послужила словесная перепалка Симеоне с членами судейской бригады после удаления защитника Шиме Врсалько на 10-й минуте первого полуфинала Лиги Европы против «Арсенала» (1:1).

Аргентинец уже отбыл 1 матч дисквалификации, поскольку он не присутствовал на скамейке во время ответной встречи с «пушкарями» (1:0). Осталось пропустить 3 игры.

Симеоне также оштрафован на 10 тысяч евро. Аналогичную сумму должен выплатить УЕФА за поведение своих болельщиков, бросавших посторонние предметы на газон лондонского стадиона «Эмирейтс».

16 мая «Атлетико» сыграет в финале Лиги Европы против .