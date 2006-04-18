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    Матч ЦСКА – «Краснодар» обслужит Лапочкин

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    Назначены судьи и инспекторы на матчи 27-го тура чемпионата России.

    21 апреля (суббота)

    «Рубин» – «Ростов»

    Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    «Анжи» – «Урал»

    Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    22 апреля (воскресенье)

    «СКА Хабаровск» – «Динамо»

    Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    «Арсенал» – «Зенит»

    Судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    «Тосно» – «Амкар»

    Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Игорь Федотов (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

    ЦСКА – «Краснодар»

    Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Евгений Турбин (Московская область); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

    «Локомотив» – «Уфа»

    Судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Алексей Сухой (Московская область); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

    23 апреля (понедельник)

    «Спартак» – «Ахмат»

    Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

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