Матч ЦСКА – «Краснодар» обслужит Лапочкин

Назначены судьи и инспекторы на матчи 27-го тура чемпионата России.
21 апреля (суббота)
«Рубин» – «Ростов»
Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Игорь Синер (Омск).
«Анжи» – «Урал»
Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
22 апреля (воскресенье)
«СКА Хабаровск» – «Динамо»
Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Арсенал» – «Зенит»
Судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
«Тосно» – «Амкар»
Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Игорь Федотов (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
ЦСКА – «Краснодар»
Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Евгений Турбин (Московская область); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
«Локомотив» – «Уфа»
Судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Алексей Сухой (Московская область); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
23 апреля (понедельник)
«Спартак» – «Ахмат»
Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).