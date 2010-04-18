«Тосно» победил «Спартак» в серии пенальти и вышел в финал Кубка России

В полуфинале Кубка России «Спартак» в серии пенальти проиграл «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
- Дата проведения
- 18 апреля, 18.30, «Открытие Арена»
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Спартак –
Селихов, Кутепов, Максимович, Ещенко, Комбаров, Пашалич (Фернандо, 60), Зобнин, Ханни (Зе Луиш, 55), Самедов (Глушаков, 81), Промес, Луис Адриано.
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Тосно –
Юрченко, Дугалич, Чернов, Маргасов, Буйволов, Нуну Роша, Галиулин, Полетанович (Палиенко, 82), Жигулев, Мирзов (Макаров, 67), Погребняк (Труйич, 34).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.
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