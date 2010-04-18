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    «Тосно» победил «Спартак» в серии пенальти и вышел в финал Кубка России

    Теги Спартак Кубок России Тосно Футбол

    В полуфинале Кубка России «Спартак» в серии пенальти проиграл «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Спартак – Тосно 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:5
    Дата проведения
    18 апреля, 18.30, «Открытие Арена»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 62 Зе Луиш, 1:1 – 88 Галиулин.
    СпартакСелихов, Кутепов, Максимович, Ещенко, Комбаров, Пашалич (Фернандо, 60), Зобнин, Ханни (Зе Луиш, 55), Самедов (Глушаков, 81), Промес, Луис Адриано.
    ТосноЮрченко, Дугалич, Чернов, Маргасов, Буйволов, Нуну Роша, Галиулин, Полетанович (Палиенко, 82), Жигулев, Мирзов (Макаров, 67), Погребняк (Труйич, 34).
    Серия пенальти
    1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.
    Предупреждения:
    Дугалич (4), Зобнин (35), Буйволов (80), Нуну Роша (108), Палиенко (119), Юрченко (120).

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