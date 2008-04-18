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    Массимо Каррера: «Готов к увольнению»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Кубок России Денис Глушаков Тосно Массимо Каррера Футбол

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о поражении от «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти) в полуфинале Кубка России.

    Кубок России был одной из главных целей в нынешнем сезоне. Теперь – вылет. В чемпионате тоже почти потеряны шансы на золото. Не боитесь, что руководством будут принято решение об увольнении?

    – Да, конечно же, я готов и к такому. Я делаю свою работу при любой участи – хорошей или плохой.

    – Как в таком случаи поступали римские императоры?

    – Они сразу вставали с колен и оставляли поражения в прошлом. Увы, в футболе такое случается. Нужно смотреть вперед.

    - Насколько довольны действиями команды при счете 1:0?

    – У нас не было баланса во втором тайме. Появлялись возможности, чтобы забить еще. Когда в футболе не реализовываешь свои шансы, соперник может забить при наших ошибках. Мы старались выиграть этот матч, но не получилось.

    – Как оцените игру Глушакова, не реализовавшего момент на последних минутах и смазавшего пенальти?

    – В пенальти не ошибается только тот, кто его не пробивает. Это может случиться с каждым. Пенальти – лотерея. И дело не в нем, – сказал Каррера.

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