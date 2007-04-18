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    Стартовал заключительный этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018

    Теги ФИФА болельщики ЧМ-2018 Футбол

    Сегодня начался третий и заключительный этап продаж билетов на игры чемпионата мира в России.

    Продажа билетов, стартовавшая в 12.00 по московскому времени, продлится до 15 июля, до завершения ЧМ-2018.

    Билеты будут продаваться в порядке живой очереди. С этого этапа доступны билеты четвертой категории, которые предназначены только для резидентов РФ и стоят меньше обычных.

    Цена самого дешевого билета четвертой категории на матч группового этапа составляет 1280 рублей, на матчи 1/8 финала – 2240 рублей, на четвертьфиналы и матч за третье место – 3800 рублей, на полуфиналы – 4480 рублей.

    Всего ФИФА выделила 350 тысяч билетов четвертой категории, из них 60% были распределены на первом этапе.

    Больше всего билетов на матчи ЧМ-2018 купили россияне и американцы, англичане – в топ-10.

    Билеты на чемпионат мира еще можно купить. Но уже в реальном времени

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