Даниэль Кормье: «Хабиба не победит никто. Он повалит МакГрегора и уничтожит»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье считает, что Хабиба Нурмагомедова не сможет победить никто в его дивизионе.

«Хабиб будет единственным бойцом, который никогда не проиграет. Никто не знает, что с ним делать. Не уверен, что он будет драться долго, но пока он здесь, никто не победит его.

Он будет драться с МакГрегором. Это точно случится. Это самый прибыльный бой для Конора с точки зрения денег. Но Хабиб повалит его и уничтожит.

Я смотрел бой Конора с Чедом Мендесом. Мендес – классный борец, но он маленький. Но даже он бил Конора два раунда, пока тот не смог встать. А ведь Мендес подписался на тот бой за два дня до турнира.

Конор не сможет вставать из партера так, как делал Эл Яквинта в бою с Нурмагомедовым. Он будет беспомощен, как Барбоза или Джонсон.

Джо Роган сильно критиковал стиль Хабиба во время боя, говорил, что у него много дыр. Но у Яквинты против Нурмагомедова просто не было шансов. Это была легкая победа. Когда ты выигрываешь 50-43, но у кого-то возникают сомнения, это значит, что этот кто-то из другой вселенной», – сказал Кормье.

Хабиб Нурмагомедов завоевал титул в легком весе на UFC 223, победив Эла Яквинту. Ранее президент UFC Дэйна Уайт сказал, что экс-чемпион Конор МакГрегор вернется в октагон в этом году.

Хабиб близок к идеалу бойца. О таких писал Брюс Ли