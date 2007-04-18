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    Даниэль Кормье: «Хабиба не победит никто. Он повалит МакГрегора и уничтожит»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Джо Роган Даниэль Кормье Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Эл Яквинта Бокс/UFC/MMA

    Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье считает, что Хабиба Нурмагомедова не сможет победить никто в его дивизионе.

    «Хабиб будет единственным бойцом, который никогда не проиграет. Никто не знает, что с ним делать. Не уверен, что он будет драться долго, но пока он здесь, никто не победит его.

    Он будет драться с МакГрегором. Это точно случится. Это самый прибыльный бой для Конора с точки зрения денег. Но Хабиб повалит его и уничтожит.

    Я смотрел бой Конора с Чедом Мендесом. Мендес – классный борец, но он маленький. Но даже он бил Конора два раунда, пока тот не смог встать. А ведь Мендес подписался на тот бой за два дня до турнира.

    Конор не сможет вставать из партера так, как делал Эл Яквинта в бою с Нурмагомедовым. Он будет беспомощен, как Барбоза или Джонсон.

    Джо Роган сильно критиковал стиль Хабиба во время боя, говорил, что у него много дыр. Но у Яквинты против Нурмагомедова просто не было шансов. Это была легкая победа. Когда ты выигрываешь 50-43, но у кого-то возникают сомнения, это значит, что этот кто-то из другой вселенной», – сказал Кормье.

    Хабиб Нурмагомедов завоевал титул в легком весе на UFC 223, победив Эла Яквинту. Ранее президент UFC Дэйна Уайт сказал, что экс-чемпион Конор МакГрегор вернется в октагон в этом году.

    Хабиб близок к идеалу бойца. О таких писал Брюс Ли

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