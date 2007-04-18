Салах, Кейн, Де Хеа и 5 игроков «Ман Сити» вошли в символическую сборную АПЛ

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) представила символическую сборную чемпионата Англии-2017/18.

В команде года больше всего игроков из (5), ставшего чемпионом.

Сборная АПЛ: Давид Де Хеа ( ), Кайл Уокер, Николас Отаменди (оба – «Манчестер Сити»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Маркос Алонсо ( ), Кевин де Брюйне, Давид Сильва (оба – ), Кристиан Эриксен, Харри Кейн (оба – «Тоттенхэм»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), («Ливерпуль»).

Фото: PFA