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    Салах, Кейн, Де Хеа и 5 игроков «Ман Сити» вошли в символическую сборную АПЛ

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    Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) представила символическую сборную чемпионата Англии-2017/18.

    В команде года больше всего игроков из «Манчестер Сити» (5), ставшего чемпионом.

    Сборная АПЛ: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кайл Уокер, Николас Отаменди (оба – «Манчестер Сити»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Маркос Алонсо («Челси»), Кевин де Брюйне, Давид Сильва (оба – «Манчестер Сити»), Кристиан Эриксен, Харри Кейн (оба – «Тоттенхэм»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

    Фото: PFA

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