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    The Associated Press прогнозирует девять медалей для России на Олимпиаде-2018

    Теги сборная России жен сборная России сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 Евгения Медведева Сергей Устюгов Сергей Ридзик Максим Буров Алина Загитова

    Американское новостное агентство The Associated Press (AP) спрогнозировало девять медалей для сборной России в Пхенчхане-2018.

    По мнению агентства, золото для России выиграют лыжник Сергей Устюгов (спринт), лыжники в командном спринте, фигуристка Евгения Медведева и фристайлист Максим Буров.

    Серебро возьмут фигуристка Алина Загитова и участвующий в ски-кроссе Сергей Ридзик.

    Бронзу завоюют лыжник Сергей Устюгов (скиатлон), женская команда по керлингу и сборная России по фигурному катанию в командных соревнованиях.

    По этому прогнозу, Россия не возьмет медалей в хоккее, санном спорте и сноуборде, где российские спортсмены являются фаворитами.

    Напомним, что Сергей Устюгов не получил приглашение на Олимпиаду и может на ней не выступить.

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