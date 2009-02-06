The Associated Press прогнозирует девять медалей для России на Олимпиаде-2018

Американское новостное агентство The Associated Press (AP) спрогнозировало девять медалей для сборной России в Пхенчхане-2018.
По мнению агентства, золото для России выиграют лыжник Сергей Устюгов (спринт), лыжники в командном спринте, фигуристка Евгения Медведева и фристайлист Максим Буров.
Серебро возьмут фигуристка Алина Загитова и участвующий в ски-кроссе Сергей Ридзик.
Бронзу завоюют лыжник Сергей Устюгов (скиатлон), женская команда по керлингу и сборная России по фигурному катанию в командных соревнованиях.
По этому прогнозу, Россия не возьмет медалей в хоккее, санном спорте и сноуборде, где российские спортсмены являются фаворитами.
Напомним, что Сергей Устюгов не получил приглашение на Олимпиаду и может на ней не выступить.