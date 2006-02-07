Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
Sports.ru NBA

    НБА. «Торонто» победил «Бостон», «Голден Стэйт» проиграл «Оклахома-Сити» и другие результаты

    Теги результаты Бостон Атланта Кливленд Голден Стэйт Хьюстон Лейкерс Мемфис Милуоки Бруклин Нью-Йорк Орландо Филадельфия Финикс Торонто НБА Вашингтон Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей. В Торонто во встрече лидеров Востока «Рэпторс» одержали победу над «Селтикс».

    «Голден Стэйт» проиграл на своей площадке принципиальному сопернику «Оклахома-Сити».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Кливленд 116:98 (31:43, 20:24, 41:22, 24:9)
    Дата проведения
    7 февраля, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Статистика

    Атланта – Мемфис 108:82 (22:15, 29:20, 28:19, 29:28)
    Дата проведения
    7 февраля, 03.30, «Philips Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Торонто – Бостон 111:91 (22:18, 36:19, 25:23, 28:31)
    Дата проведения
    7 февраля, 03.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Статистика

    Нью-Йорк – Милуоки 89:103 (26:25, 20:25, 17:26, 26:27)
    Дата проведения
    7 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Статистика

    Бруклин – Хьюстон 113:123 (31:38, 32:27, 23:31, 27:27)
    Дата проведения
    7 февраля, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Статистика

    Филадельфия – Вашингтон 115:102 (37:20, 28:35, 29:29, 21:18)
    Дата проведения
    7 февраля, 04.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Статистика

    Лейкерс – Финикс 112:93 (33:28, 24:29, 31:22, 24:14)
    Дата проведения
    7 февраля, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика

    Голден Стэйт – Оклахома-Сити 105:125 (30:42, 27:28, 20:29, 28:26)
    Дата проведения
    7 февраля, 06.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

    8 ведущих контор со всего света — в рейтинге зарубежных букмекеров Sports.ru

    Лучшие мировые букмекеры — в рейтинге Sports.ru

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться