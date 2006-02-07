Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей. В Торонто во встрече лидеров Востока «Рэпторс» одержали победу над «Селтикс».
«Голден Стэйт» проиграл на своей площадке принципиальному сопернику «Оклахома-Сити».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 7 февраля, 03.30, «Philips Arena»
- Дата проведения
- 7 февраля, 03.30, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 7 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 7 февраля, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 7 февраля, 04.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 7 февраля, 06.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 7 февраля, 06.30, «Oracle Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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