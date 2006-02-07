Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей. В во встрече лидеров Востока «Рэпторс» одержали победу над «Селтикс».

проиграл на своей площадке принципиальному сопернику «Оклахома-Сити».

НБА

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика НБА

Таблица НБА

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