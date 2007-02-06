Минспорта подало в суд 6 исков почти на 3 млрд рублей к подрядчикам стадионов ЧМ-2018

Министерство спорта РФ обратилось в суд с целью взыскать компенсацию с компаний «Стройтрансгаз», ПСО «Казань», «Синара-Девелопмент» и «Крокус Групп».

Поданы, но еще не принято в производство 6 исков.

«Стройтрансгаз» является генеральным подрядчиком стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде, компания получила два иска суммарно на 1,02 миллиарда рублей. Два иска получило и ПСО «Казань», строящее стадионы в Саранске и Самаре. Их сумма – 1,17 миллиарда рублей.

По одному иску поданы в отношении «Крокус Групп», строящей стадион в Калининграде – на 386 миллионов рублей, и к «Синара-Девелопмент», реконструировавшей стадион в Екатеринбурге – на 350 миллионов рублей.

Иски относятся к категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям», других подробностей пока нет.

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