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    «Зенит» объявил о переходе Шатова в «Краснодар»

    Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Олег Шатов Краснодар

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов официально стал игроком «Краснодара».

    Петербургский клуб объявил о переходе игрока в «Краснодар» на правах аренды.

    Сообщалось, что за переход в «Краснодар» на правах аренды Шатов заплатит «Зениту» 25 миллионов рублей. Еще 10 миллионов петербургский клуб требует за выход игрока в очном матче команд.

    У «Краснодара» будет право выкупа Шатова за 5-6 миллионов евро в зависимости от его результатов.

    «Краснодар» не лучший выбор для Шатова. Там его место занято

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