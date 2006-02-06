«Зенит» объявил о переходе Шатова в «Краснодар»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов официально стал игроком «Краснодара».
Петербургский клуб объявил о переходе игрока в «Краснодар» на правах аренды.
Сообщалось, что за переход в «Краснодар» на правах аренды Шатов заплатит «Зениту» 25 миллионов рублей. Еще 10 миллионов петербургский клуб требует за выход игрока в очном матче команд.
У «Краснодара» будет право выкупа Шатова за 5-6 миллионов евро в зависимости от его результатов.
«Краснодар» не лучший выбор для Шатова. Там его место занято
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