Товарищеские матчи. ЦСКА разгромил «Эльче», «Краснодар» обыграл «Стремсгодсет»

Российские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.
Товарищеские матчи
Рубин Россия – Дьошдьор Венгрия – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Канунников (61), 2:0 – Сикоев (68).
«Рубин»: Джанаев (Рыжиков, 46), Кудряшов, Гранат, Навас (Кузьмин, 46), Камболов (Сорокин, 40), Набиуллин (Махатадзе, 46), Ахметов (Сикоев, 62), Оздоев (Шекари, 62), Жемалетдинов (Канунников, 73; Ахметов, 80), Канунников (Голдобин, 62), Азмун (Гилязутдинов, 46).
Уфа Россия – Нитра Словакия – 0:0 (0:0)
Арсенал Тула Россия – Динамо Тбилиси Грузия – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Китеишвили (63)
«Арсенал»: Левашов, Денисов, Хагуш, Новосельцев, Александров, Ивакин, Буранов, Аджоев, Ткачев, Дзюба, Максимов.
Краснодар Россия – Стремсгодсет Норвегия – 2:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Уллан-Андерсен (5), 1:1 – Вандерсен (30), 2:1 – Смолов (42, пенальти).
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Гранквист, Грицаенко, Шишкин, Классон, Каборе, Перейра, Вандерсон, Смолов, Мамаев.
ЦСКА Россия – Эльче Испания – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Муса (22), 2:0 – Витиньо (40), 3:0 – Муса (62).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Вернблум, В. Березуцкий, Васин, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев, Витинью, Муса.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.