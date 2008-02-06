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    Товарищеские матчи. ЦСКА разгромил «Эльче», «Краснодар» обыграл «Стремсгодсет»

    Теги ЦСКА Рубин премьер-лига Россия высшая лига Словакия Нитра высшая лига Норвегия Стремсгодсет товарищеские матчи (клубы) результаты Динамо Тбилиси высшая лига Грузия Арсенал Тула Эльче Д2 Испания Краснодар Уфа Дьошдьор

    Российские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.

    Товарищеские матчи

    Рубин Россия – Дьошдьор Венгрия – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Канунников (61), 2:0 – Сикоев (68).

    «Рубин»: Джанаев (Рыжиков, 46), Кудряшов, Гранат, Навас (Кузьмин, 46), Камболов (Сорокин, 40), Набиуллин (Махатадзе, 46), Ахметов (Сикоев, 62), Оздоев (Шекари, 62), Жемалетдинов (Канунников, 73; Ахметов, 80), Канунников (Голдобин, 62), Азмун (Гилязутдинов, 46).

    Уфа Россия – Нитра Словакия – 0:0 (0:0)

    Арсенал Тула Россия – Динамо Тбилиси Грузия – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Китеишвили (63)

    «Арсенал»: Левашов, Денисов, Хагуш, Новосельцев, Александров, Ивакин, Буранов, Аджоев, Ткачев, Дзюба, Максимов.

    Краснодар Россия – Стремсгодсет Норвегия – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Уллан-Андерсен (5), 1:1 – Вандерсен (30), 2:1 – Смолов (42, пенальти).

    «Краснодар»: Крицюк, Петров, Гранквист, Грицаенко, Шишкин, Классон, Каборе, Перейра, Вандерсон, Смолов, Мамаев.

    ЦСКА Россия – Эльче Испания – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Муса (22), 2:0 – Витиньо (40), 3:0 – Муса (62).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Вернблум, В. Березуцкий, Васин, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев, Витинью, Муса.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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