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    Малкин инвестировал 4 млн долларов в блокчейн-стартап

    Теги Питтсбург Евгений Малкин бизнес НХЛ

    Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин инвестировал 4 миллиона долларов в стартап Mark.space.

    «Основатели так горели проектом, что я поверил в команду раньше, чем в идею, а когда увидел прототип, все сомнения отпали», – передал слова Малкин через своего пресс-атташе.

    Основатели Mark.space называют свой проект «интернетом следующего поколения». Сейчас работает прототип виртуальной вселенной, старт полной версии запланирован на конец 2018 года.

    Проект работает на блокчейне – распределяет нагрузку среди серверов, а их владельцы майнят внутреннюю криптовалюту. В конце 2017 года на этапе предварительных продаж токенов компания привлекла еще 5 млн долларов.

    По данным СПАРК, Евгению Малкину принадлежат по 20% в российских компаниях проекта Mark.space — ООО «УК-Марк» и ООО «Мода-Марк».

    Также Малкин владеет долями в магнитогорском ООО «Миг», которое производит одежду под брендом Malkinteam, и компании — производителе безалкогольных напитков «Эссенншал аква».

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