НХЛ. Малкин забросил 30-ю шайбу в сезоне и вышел на 3-е место в гонке бомбардиров

Форвард «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче против «Вегаса» (5:4) и стал первой его звездой.

Заброшенная шайба стала для него 30-й в сезоне. Российский нападающий достиг такой отметки в 6-й раз за карьеру в . Он забил в пятом матче подряд.

Всего на счету Малкина стало 62 (30+32) очка в 51 матче сезона. Он вышел на 3-е место в бомбардирской гонке, которое делит с Якубом Ворачеком из «Филадельфии».

Лидирует Никита Кучеров из «Тампы» с 66 очками, на втором месте одноклубник и партнер Малкина Фил Кессел с 65 очками.

В гонке снайперов Малкин идет на втором месте, отставая от лидера – Александра Овечкина из «Вашингтона» – на 2 гола.