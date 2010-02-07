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    НХЛ. Малкин забросил 30-ю шайбу в сезоне и вышел на 3-е место в гонке бомбардиров

    Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Вегас

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в матче против «Вегаса» (5:4) и стал первой его звездой.

    Заброшенная шайба стала для него 30-й в сезоне. Российский нападающий достиг такой отметки в 6-й раз за карьеру в НХЛ. Он забил в пятом матче подряд. 

    Всего на счету Малкина стало 62 (30+32) очка в 51 матче сезона. Он вышел на 3-е место в бомбардирской гонке, которое делит с Якубом Ворачеком из «Филадельфии». 

    Лидирует Никита Кучеров из «Тампы» с 66 очками, на втором месте одноклубник и партнер Малкина Фил Кессел с 65 очками. 

    В гонке снайперов Малкин идет на втором месте, отставая от лидера – Александра Овечкина из «Вашингтона» – на 2 гола. 

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