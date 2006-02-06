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    Станислав Черчесов: «В списке кандидатов на ЧМ-2018 больше 70 игроков. Аршавина нет»

    Теги Андрей Аршавин Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная России высшая лига Казахстан ЧМ-2018 Кайрат

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о списке игроков, который был отправлен для допинг-офицеров ВАДА.

    – Знаю, что вы не любите говорить о расширенных списках, но все-таки, сколько примерно игроков у вас сейчас находится в расширенной базе? 60-70?

    – Нет, больше семидесяти. Мы занесли максимальное количество фамилий, потому что этих игроков должны контролировать. А если в итоге в заявке окажется футболист, которого не было в списке, то к нам опять могут возникнуть вопросы.

    Мы взяли и представителей молодежной сборной… В общем, много фамилий. Реальный круг кандидатов, конечно, уже есть.

    – Есть ли какой-то возрастной ценз? Назову вам одну фамилию – Андрей Аршавин, которого многие считают самым ярким российским футболистом, который сейчас неплохо себя проявляет.

    – Я его тоже считаю ярким футболистом. Буквально пару недель назад был в Лондоне, пообщался после матча с Венгером и тоже вспоминали Аршавина, причем и Венгер хорошим словом.

    Сегодня такая ситуация, что Аршавин играет в другой стране, в «Кайрате». Я не разговаривал с ним, мимо проходил, когда он на поле тренировался, поэтому не удалось пообщаться.

    Но мы идем своим путем, который выбрали. И на сегодня Андрея там нет, – сказал Черчесов.

    В списке игроков сборной России на ЧМ-2018 для допинг-офицеров более 50 фамилий, включая Березуцкого

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