Станислав Черчесов: «В списке кандидатов на ЧМ-2018 больше 70 игроков. Аршавина нет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о списке игроков, который был отправлен для допинг-офицеров ВАДА.

– Знаю, что вы не любите говорить о расширенных списках, но все-таки, сколько примерно игроков у вас сейчас находится в расширенной базе? 60-70?

– Нет, больше семидесяти. Мы занесли максимальное количество фамилий, потому что этих игроков должны контролировать. А если в итоге в заявке окажется футболист, которого не было в списке, то к нам опять могут возникнуть вопросы.

Мы взяли и представителей молодежной сборной… В общем, много фамилий. Реальный круг кандидатов, конечно, уже есть.

– Есть ли какой-то возрастной ценз? Назову вам одну фамилию – , которого многие считают самым ярким российским футболистом, который сейчас неплохо себя проявляет.

– Я его тоже считаю ярким футболистом. Буквально пару недель назад был в Лондоне, пообщался после матча с Венгером и тоже вспоминали Аршавина, причем и Венгер хорошим словом.

Сегодня такая ситуация, что Аршавин играет в другой стране, в . Я не разговаривал с ним, мимо проходил, когда он на поле тренировался, поэтому не удалось пообщаться.

Но мы идем своим путем, который выбрали. И на сегодня Андрея там нет, – сказал Черчесов.

В списке игроков сборной России на ЧМ-2018 для допинг-офицеров более 50 фамилий, включая Березуцкого