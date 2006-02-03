Шипулин и Черезов вошли в Putin Team, Марез бойкотирует тренировки «Лестера», в мире критикуют решение CAS и другие новости утра

1. Биатлонисты Антон Шипулин и Иван Черезов вступили в Putin Team. Не берегут себя, о России думают.

2. В Калининграде казаки будут охранять порядок у стадиона во время ЧМ-2018. Им выделили 15 млн рублей. Действительно, как еще решать вопросы в XXI веке?

3. Рияд Марез вознамерился свести счеты с «Лестером», отказавшимся продать его «Ман Сити». Алжирец основательно забил на тренировки.

4. Роберто Манчини, говорят, начал переговоры о работе в сборной Италии. А как же «Зенит»?

5. Шатов близок к переходу в «Краснодар» на правах аренды с опцией выкупа. Олег готов заплатить «Зениту» 35 млн рублей.

6. Миши Батшуайи забил два гола в первом матче за «Боруссию». Рурская команда обыграла «Кельн» в 21-м туре бундеслиги.

7. Малкин набрал 4 очка, Кузнецов и Орлов – по 2, Овечкин оформил дубль. Все результаты в НХЛ.

8. Защитник Филип Ларсен подписал новый двухлетний контракт с «Салаватом Юлаевым». Важный ход Уфы!

9. В баскетбольной Евролиге «Химки» обыграли «Уникаху». Алексей Швед набрал 22 очка.

10. В НБА «Филадельфия» победила «Майами», «Оклахома» проиграла «Новому Орлеану». Другие результаты – здесь.

11. Центровой Грег Монро продолжит карьеру в «Бостоне».

12. Фигуристки Юлия Липницкая и Елена Ильиных открыли свою «Академию чемпионов».

13. Теннисистка Дарья Касаткина обыграла Каролин Возняцки на турнире в Санкт-Петербурге. Тут вам не Australian Open.

14. Боксер Поветкин 31 марта встретится с Прайсом в андеркарде боя Джошуа – Паркер.

15. На Западе сильно недовольны решением CAS, восстановившего в статусе олимпийских чемпионов Александра Легкова и Александра Третьякова. Вице-президент WADA призвала реформировать антидопинговую систему.

Цитаты:

Бекки Скотт: «Решение CAS по россиянам – удар по чистым атлетам и принципам честного спорта»

Хайо Зеппельт: «CAS не отрицает, что в России была допинговая система, но доказать это на уровне отдельных атлетов нельзя»

Денис Освальд: «Шансы на успех нашей апелляции в Федеральном суде Швейцарии чрезвычайно малы»