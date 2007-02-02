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    Денис Освальд: «Шансы на успех нашей апелляции в Федеральном суде Швейцарии чрезвычайно малы»

    Теги МОК сборная России сборная России жен CAS Пхенчхан-2018 Денис Освальд

    Глава специальной комиссии МОК Денис Освальд прокомментировал решение CAS оправдать 28 российских спортсменов.

    «Я разочарован этим решением. 11 случаев аномалий в допинг-пробах были учтены. Для этого доказательств хватило. Но в остальном CAS задрал планку весомости доказательств очень высоко. Простых сомнений тут не хватило.

    Честно говоря, я не понимаю, что происходит. Мы проводили лабораторные исследования, собрали достаточно доказательств. Вопрос только в их трактовке. Это не хороший сигнал в борьбе с допингом.

    Что касается возможной апелляции в Федеральном суде Швейцарии, то наши шансы на успех чрезвычайно малы.

    Решение CAS не означает, что эти 28 спортсменов будут допущены к Пхенчхану-2018. Они на Олимпиаду не приглашены. Если ты не наказан за допинг, то это еще не значит, что ты имеешь право выступать на Олимпиаде», – рассказал Освальд.

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