«Питтсбург» – «Вашингтон». Малкин набрал 4 очка и стал первой звездой матча

Форвард «Питтсбурга» набрал 4 (2+2) очка в матче с «Вашингтоном» (7:4) и стал первой звездой матча.

В последних 3 матчах на счету Малкина 10 (7+3) очков.

С 59 (28+31) очками в 49 матчах он вышел на 5-е место в гонке бомбардиров и 2-е – в гонке снайперов, опередив Никиту Кучерова из «Тампы».

В гонке бомбардиров по-прежнему лидирует Кучеров (64 очка), одноклубник Малкина Фил Кессел из отстает от него на 2 очка.

Гонку снайперов возглавляет Александр Овечкин из «Кэпиталс» с 32 голами.

Со статистикой Малкина можно ознакомиться здесь.