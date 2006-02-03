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    «Питтсбург» – «Вашингтон». Малкин набрал 4 очка и стал первой звездой матча

    Теги Питтсбург Вашингтон Евгений Малкин НХЛ

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 4 (2+2) очка в матче с «Вашингтоном» (7:4) и стал первой звездой матча. 

    В последних 3 матчах на счету Малкина 10 (7+3) очков. 

    С 59 (28+31) очками в 49 матчах он вышел на 5-е место в гонке бомбардиров и 2-е – в гонке снайперов, опередив Никиту Кучерова из «Тампы». 

    В гонке бомбардиров по-прежнему лидирует Кучеров (64 очка), одноклубник Малкина Фил Кессел из «Питтсбурга» отстает от него на 2 очка. 

    Гонку снайперов возглавляет Александр Овечкин из «Кэпиталс» с 32 голами. 

    Со статистикой Малкина можно ознакомиться здесь

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