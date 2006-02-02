Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Евролига. 21-й тур. 22 очка Шведа помогли «Химкам» одолеть «Уникаху», «Бамберг» примет «Панатинаикос»

    Теги результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Панатинаикос Баскония Уникаха Црвена Звезда Бамберг

    Сегодня в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» дома обыграли испанскую «Уникаху». На счету Алексея Шведа 22 очка.

    Немецкий «Бамберг» примет греческий «Панатинаикос». 

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    21-й тур

    БК Химки Россия  –  Уникаха Испания 68:66 (9:11, 22:28, 18:16, 19:11)
    Дата проведения
    2 февраля, 20.00, «Арена Мытищи»
    Онлайн матча
    БК Химки
    Швед (22), Андерсон (11), Дженкинс (7), Гилл (7), Томас (4 + 8 подборов) – старт; Ханикатт (11 + 15 подборов), Моня (4), Маркович (2), Зайцев (0), Вяльцев (0), Тодорович (0).
    Уникаха
    Маккаллум (10), Салин (9), Огастин (8 + 8 подборов), Милосавлевич (6), Суарес (5) – старт; Вачиньски (16), Шермадини (7), Солуаде (5), Диас (0), Диес (0).

    Бамберг Германия  –  Панатинаикос Греция 37:28 (2 четверть)
    Дата проведения
    2 февраля, 22.00, «Брозе Арена»
    Онлайн матча

    Баскония Испания  –  Црвена Звезда Сербия 11:9 (1 четверть)
    Дата проведения
    2 февраля, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча
    Баскония
    Грэйнджер (0), Бобуа (0), Тимма (0), Малманис (0), Пуарье (0).
    Црвена Звезда
    Рочести (0), Лазич (0), Дангубич (0), Лессор (0), Бьелица (0).

    Положение команд: ЦСКА Россия – 17-4, Олимпиакос Греция – 14-7, Фенербахче Турция – 14-7, Панатинаикос Греция – 13-7, Реал Испания – 13-8, Жальгирис Литва – 13-8, Химки Россия – 12-9, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 11-10, Баскония Испания – 9-11, Црвена Звезда Сербия – 8-12, Уникаха Испания – 8-13, Бамберг Германия – 7-13, Барселона Испания – 7-14, Валенсия Испания – 7-14, Милан Италия – 7-14, Анадолу Эфес Турция – 6-15.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться