Евролига. 21-й тур. 22 очка Шведа помогли «Химкам» одолеть «Уникаху», «Бамберг» примет «Панатинаикос»

Сегодня в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» дома обыграли испанскую «Уникаху». На счету Алексея Шведа 22 очка.

Немецкий «Бамберг» примет греческий «Панатинаикос».

Евролига

Регулярный чемпионат

21-й тур

Положение команд: ЦСКА Россия – 17-4, Олимпиакос Греция – 14-7, Фенербахче Турция – 14-7, Панатинаикос Греция – 13-7, Реал Испания – 13-8, Жальгирис Литва – 13-8, Химки Россия – 12-9, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 11-10, Баскония Испания – 9-11, Црвена Звезда Сербия – 8-12, Уникаха Испания – 8-13, Бамберг Германия – 7-13, Барселона Испания – 7-14, Валенсия Испания – 7-14, Милан Италия – 7-14, Анадолу Эфес Турция – 6-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.