Вице-президент WADA призвала реформировать антидопинговую систему из-за решения CAS по россиянам

Вице-президент WADA Линда Хеллеланд призвала реформировать антидопинговую систему из-за решения CAS по россиянам.

«Считаю, что на кону стоит многое. В последнее время испытанию подверглась вся антидопинговая система, и исход этого дела показывает, что проверка не пройдена.

И для спортсменов, и для всего остального спортивного мира ситуация представляется полным хаосом, и это прямо перед Олимпиадой. Необходимо, чтобы независимые эксперты проверили всю систему и провели оценку того, достаточно ли она хороша.



Оправдание 28 россиян – это лишь видимая часть айсберга. Когда спортсмены задаются вопросом, поймали ли настоящих мошенников или не придется ли им на Олимпиаде иметь дело с допингистами, становится ясно, что спорт не сможет жить с подобным недоверием.



Я рассматриваю как неудовлетворительную ситуацию, когда отсутствует система, которой можно доверять. Поэтому считаю, что все карты должны быть раскрыты. Речь идет обо всем – от надежного забора и доставки проб до возможного назначения наказания – все должно делаться правильно.



Этим должны заняться эксперты. Я выступлю с инициативой, что это необходимо сделать, потому что в последнее время все движется в неверном направлении. Я уже связалась с администрацией WADA, чтобы выяснить, как можно инициировать процесс.



Так как я сама представляю руководство в системе WADA, то при использовании общих финансовых ресурсов важен вопрос доверия, которое может быть достигнуто открытостью вокруг всех процессов. А иначе будут подорваны все фундаментальные ценности, на которых держится спорт», – рассказала Хеллеланд.