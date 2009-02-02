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    baltika

    Шипулин вступил в движение Putin Team

    Теги сборная России Владимир Путин Антон Шипулин политика

    Российский биатлонист Антон Шипулин вступил в движение Putin Team.

    «Вы все прекрасно знаете, что даже в личном виде спорта всегда важна командная работа вместе с тренерами и друзьями-спортсменами в эстафетах, к которым я всегда трепетно отношусь не только на соревнованиях, но и в жизни.

    Я никогда не скрывал и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности и взгляды. Я могу с уверенностью сказать, что Putin Team – это моя команда. Это мой выбор. Я в PutinTeam!» – написал Шипулин.

    Ранее Шипулин стал доверенным лицом Путина.

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