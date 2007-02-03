Трехкратный чемпион мира Иван Черезов вступил в движение Putin Team.

«Владимир Путин – сильнейший геополитик. И это не только мое мнение, достаточно посмотреть на отношение мировых лидеров. Взять, например, Сирию.

Но дело не только в геополитике. Когда он возглавил Россию ... это был край пропасти. Разгул бандитизма, невыплаты зарплат годами.

Посмотрите сегодня на армию России. Ведь гордость берет. А Олимпиада в Сочи-2014! У меня, как профессионального спортсмена, особенная гордость на этот счет. Это был Уровень! И мы победили!

Именно поэтому я вступаю в #PutinTeam и искренне поддерживаю нашего Президента на Выборы-2018!» – написал Черезов.

Ранее в ходе сегодняшнего дня о вступлении в Putin Team сообщил биатлонист Антон Шипулин.

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