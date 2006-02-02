Грег Монро подпишет контракт с «Бостоном»

Центровой Грег Монро продолжит карьеру в , сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски. Стороны подпишут соглашение до конца сезона на 5 миллионов долларов.

Монро стал свободным агентом в связи с выкупом его контракта «Финиксом». «Селтикс» используют под его переход исключение травмированного игрока.

Монро перешел в «Санз» из «Милуоки» в начале ноября вместе с драфт-пиком 1-го раунда в обмен на защитника Эрика Бледсоу. В 20 матчах за команду центровой набирал 11,3 очка, делал 8,0 подбора и 2,5 передачи в среднем за встречу.