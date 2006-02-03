В Калининграде казаки будут охранять территорию у стадиона во время ЧМ. Ранее им выделили 15 млн рублей

Во время проведения ЧМ-2018 в Калининграде к патрулированию территории острова Октябрьского, где в настоящее время строится стадион, собираются привлечь казаков.

«Согласование параметров и задач сейчас идет в правительстве. Поэтому больше, чем сказал губернатор в своем интервью, я сказать не могу. Ясно, что наши функции не будут ограничиваться охраной лесов, мы много функций будем выполнять», – сообщил атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максим Буга.

По его словам, охранять территорию, прилегающую к стадиону, казаки будут совместно с правоохранительными органами. Он также отметил, что услуги по охране будут частично оплачиваться.

Ранее стало известно, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов решил выделить казакам 15 миллионов рублей. Данная сумма предусмотрена на год. Как отметил глава региона, за эти деньги казаки должны помочь областному правительству в охране лесов от незаконных рубок и охоты.

На вопрос, будет ли какая-то сумма из этих 15 миллионов потрачена на услуги по охране Острова, Максим Буга ответить затруднился.

Самый проблемный стадион ЧМ-2018. На песке украли 750 млн рублей