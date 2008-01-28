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    «Хельсингборг» объявил о контракте с Гранквистом, переход состоится летом

    Теги Андреас Гранквист премьер-лига Россия высшая лига Швеция Хельсингборг трансферы фото Краснодар

    «Хельсингборг» официально объявил о запланированном переходе защитника Андреаса Гранквиста.

    Футболист заключил с клубом контракт, рассчитанный на три с половиной сезона. По условиям соглашения, Гранквист впоследствии отработает еще три года в качестве спортивного директора «Хельсингборга».

    Гранквист присоединится к своему новому клубу летом, после окончания ЧМ-2018.

    В настоящее время защитник выступает за «Краснодар». Футболист играет за российскую команду с 2013 года.

    По данным Fotbollskanalen, Гранквист отказался от нового контракта с «Краснодаром», по условиям которого он мог за два года заработать сумму, эквивалентную 70 миллионам шведских крон (примерно 7,14 миллиона евро). 

    Фото: официальный сайт «Хельсингборга»

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