«Хельсингборг» объявил о контракте с Гранквистом, переход состоится летом

«Хельсингборг» официально объявил о запланированном переходе защитника .

Футболист заключил с клубом контракт, рассчитанный на три с половиной сезона. По условиям соглашения, Гранквист впоследствии отработает еще три года в качестве спортивного директора «Хельсингборга».

Гранквист присоединится к своему новому клубу летом, после окончания ЧМ-2018.

В настоящее время защитник выступает за . Футболист играет за российскую команду с 2013 года.

По данным Fotbollskanalen, Гранквист отказался от нового контракта с «Краснодаром», по условиям которого он мог за два года заработать сумму, эквивалентную 70 миллионам шведских крон (примерно 7,14 миллиона евро).

Фото: официальный сайт «Хельсингборга»