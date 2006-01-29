Матч звезд НХЛ. Тихоокеанский дивизион обыграл в финале Атлантический

Матч звезд прошел как мини-турнир в формате 3 на 3. В полуфинале Тихоокеанский дивизион обыграл Центральный, Атлантический победил Столичный, а в финале Тихоокеанский взял верх над Атлантическим.

Россию на Матче звезд НХЛ представляли три игрока: в Столичном дивизионе, Андрей Василевский и Никита Кучеров – в Атлантическом.

звезд НХЛ

Тампа-Бэй

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.