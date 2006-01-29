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    Матч звезд НХЛ. Тихоокеанский дивизион обыграл в финале Атлантический

    Теги Матч звезд НХЛ Александр Овечкин НХЛ Никита Кучеров Андрей Василевский

    Матч звезд НХЛ прошел как мини-турнир в формате 3 на 3. В полуфинале Тихоокеанский дивизион обыграл Центральный, Атлантический победил Столичный, а в финале Тихоокеанский взял верх над Атлантическим.

    Россию на Матче звезд НХЛ представляли три игрока: Александр Овечкин в Столичном дивизионе, Андрей Василевский и Никита Кучеров – в Атлантическом.

    Матч звезд НХЛ

    Тампа-Бэй

    Pacific – Central 5:2 (0:1, 5:1)
    Дата проведения
    28 января, 23.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 1 Маккиннон (Уилер)
    1:1 – 14 Даути (Макдэвид)
    2:1 – 16 Нил (Бернс, Макдэвид)
    2:2 – 17 Суббан (Маккиннон)
    3:2 – 18 Босер (Годро, Экман-Ларссон)
    4:2 – 18 Бернс (Смит, Макдэвид)
    5:2 – 19 Нил (Макдэвид)

     

    Atlantic – Metropolitan 7:4 (2:3, 5:1)
    Дата проведения
    29 января, 00.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 1 Кросби (Овечкин)
    1:1 – 5 Мэттьюс (Барков, Айкел)
    1:2 – 7 Жиру (Веренски)
    2:2 – 8 Кучеров (Стэмкос, Карлссон)
    2:3 – 8 Овечкин (Кросби)
    3:3 – 12 Кучеров (Карлссон, Айкел)
    3:4 – 13 Летанг (Бэйли, Таварес)
    4:4 – 14 Пойнт (Прайс, Маршанд)
    5:4 – 16 Айкел (Мэттьюс, Барков)
    6:4 – 17 Маршанд (Грин, Пойнт)
    7:4 – 17 Кучеров (Карлссон, Стэмкос)

     

    Atlantic – Pacific 2:5 (1:3, 1:2)
    Дата проведения
    29 января, 01.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 1 Ракелль (Даути, Копитар)
    0:2 – 5 Босер (Годро)
    1:2 – 6 Грин (Пойнт, Маршанд)
    1:3 – 8 Даути (Ракелль, Копитар)
    1:4 – 11 Годро (Босер)
    2:4 – 13 Грин (Маршанд)
    2:5 – 17 Ракелль (Бернс)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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