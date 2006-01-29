Матч звезд НХЛ. Тихоокеанский дивизион обыграл в финале Атлантический

Матч звезд НХЛ прошел как мини-турнир в формате 3 на 3. В полуфинале Тихоокеанский дивизион обыграл Центральный, Атлантический победил Столичный, а в финале Тихоокеанский взял верх над Атлантическим.
Россию на Матче звезд НХЛ представляли три игрока: Александр Овечкин в Столичном дивизионе, Андрей Василевский и Никита Кучеров – в Атлантическом.
Матч звезд НХЛ
Тампа-Бэй
- Дата проведения
- 28 января, 23.30, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 29 января, 00.30, «Amalie Arena»
- 0:1 – 1 Кросби (Овечкин)
- 1:1 – 5 Мэттьюс (Барков, Айкел)
- 1:2 – 7 Жиру (Веренски)
- 2:2 – 8 Кучеров (Стэмкос, Карлссон)
- 2:3 – 8 Овечкин (Кросби)
- 3:3 – 12 Кучеров (Карлссон, Айкел)
- 3:4 – 13 Летанг (Бэйли, Таварес)
- 4:4 – 14 Пойнт (Прайс, Маршанд)
- 5:4 – 16 Айкел (Мэттьюс, Барков)
- 6:4 – 17 Маршанд (Грин, Пойнт)
- 7:4 – 17 Кучеров (Карлссон, Стэмкос)
- Дата проведения
- 29 января, 01.30, «Amalie Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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