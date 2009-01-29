Матч звезд НХЛ. Кучеров оформил первый хет-трик в истории формата 3 на 3

Форвард Атлантического дивизиона в полуфинале Матча звезд НХЛ против Столичного дивизиона (7:4) забросил три шайбы.

Нападающий «Тампы» оформил первый хет-трик в истории Матчей звезд при формате 3 на 3, который был введен в 2016 году.