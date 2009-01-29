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    Матч звезд НХЛ. Кучеров оформил первый хет-трик в истории формата 3 на 3

    Теги Тампа-Бэй Матч звезд НХЛ НХЛ Никита Кучеров

    Форвард Атлантического дивизиона Никита Кучеров в полуфинале Матча звезд НХЛ против Столичного дивизиона (7:4) забросил три шайбы.

    Нападающий «Тампы» оформил первый хет-трик в истории Матчей звезд при формате 3 на 3, который был введен в 2016 году.

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