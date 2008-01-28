Каддафи в 2004 году был в нескольких часах от покупки «МЮ»

Ливийский политический и военный деятель Муаммар Каддафи в прошлом десятилетии мог стать владельцем .

Финансист Мехмет Далман рассказал The Sunday Times, что в 2004 году он летал на частом самолете в Ливию. Далман тогда прибыл в африканскую страну, чтобы обсудить с главными советниками Каддафи потенциальную покупку 29,9-процентной доли в «Манчестер Юнайтед».

В переговорах речь шла об акциях, принадлежавших Джону Маньеру и Джей Пи Макманусу. На тот момент их доля была крупнейшей в «Манчестер Юнайтед».

«Публика не осознает, насколько близка была сделка с ливийцами. Каддафи почти купил клуб. Настолько близка была сделка. Речь идет о нескольких часах, без преувеличения», – сказал Далман.

Саади Каддафи, сын Муаммара, в 2005 году так описывал переговоры о покупке «Манчестер Юнайтед»: «Я говорил отцу, что это было бы сродни покупке англиканской церкви. Это очень сложно, а может, и невозможно ввиду болельщиков и истории, очень трудно. Это золотой, золотой, золотой, золотой клуб».

29,9-процентная доля в итоге была приобретена семьей Глэйзеров. Муаммара Каддафи убили в 2011 году во время войны в Ливии.

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