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    Чемпионат Испании. «Валенсия» уступила «Реалу», «Вильярреал» принимает «Реал Сосьедад»

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    В 21-м туре чемпионата Испании «Валенсия» уступила «Реалу» (1:4), «Атлетико» сыграет с «Лас-Пальмасом», «Барселона» против «Алавеса».

    Чемпионат Испании

    21-й тур

    Депортиво – Леванте 2:2 (2:0, 0:2)
    Дата проведения
    27 января, 15.00, «Риасор»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 19 Адриан, 2:0 – 45 Андоне, 2:1 – 80 Иви Лопес, 2:2 – 84 Иви Лопес.
    ДепортивоМартинес, Хуанфран, Шер, Сидней (Боведа, 24), Луизинью, Гильерме, Борхес, Перес (Вальверде, 41), Хиль (Наварро, 76), Адриан, Андоне.
    ЛевантеОласабаль, Коке (Боатенг, 46), Кабако, Родригес, Луна, Дукуре (Марти, 46), Лерма (Барди, 51), Джейсон, Кампанья, Моралес, Иви Лопес.
    Предупреждения:
    Борхес (3), Луизинью (17), Лерма (30), Дукуре (36), Родригес (48), Кампанья (57), Марти (61), Гильерме (72), Андоне (85), Мартинес (88), Шер (88).
    Удаление:
    Борхес (34).

     

    Валенсия – Реал Мадрид 1:4 (0:2, 1:2)
    Дата проведения
    27 января, 18.15, «Месталья»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 16, пенальти Роналду, 0:2 – 38, пенальти Роналду, 1:2 – 58 Санти Мина, 1:3 – 84 Марсело, 1:4 – 89 Кроос.
    ВаленсияНето, Гарай, Тони Лато (Перейра, 77), Монтойя, Гайя, Коклен, Парехо, Гонсалу Гедеш (Солер, 46), Кондогбиа, Санти Мина, Родриго (Дзадза, 75).
    Реал МадридНавас, Варан, Марсело, Карвахаль, Начо, Модрич (Ковачич, 88), Каземиро, Кроос, Бэйл (Васкес, 69), Роналду, Бензема (Асенсио, 78).
    Предупреждения:
    Бэйл (52), Гайя (60), Варан (63), Карвахаль (71), Парехо (87).

     

    Малага – Жирона 0:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    27 января, 20.30, «Ла Росаледа»
    превью матча онлайн статистика
    МалагаРоберто, Эрнандес, Рикка, Росалес, Микел, Ресио, Итурра, Гонсалес, Кеко (Саму, 73), Чори Кастро, Бастон (Эн-Несири, 60).
    ЖиронаБуну, Эспиноса, Муньеса, Мохика, Рамальо, Порту, Понс, Гарсия, Гранель, Маффео, Стуани.
    Предупреждения:
    Рамальо (34), Чори Кастро (67).

     

    Вильярреал – Реал Сосьедад
    Дата проведения
    27 января, 22.45, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика
    ВильярреалАсенхо, Бонера, Коста, Марио Гаспар, Руис, Кастильехо, Родри Эрнандес, Тригерос, Форнальс, Унал, Бакка.
    Реал СосьедадРамирес, Льоренте, Мартинес, Одриосола, Навас, Субельдия, Ильярраменди, Янузай, Прието, Ойарсабаль, Виллиан Жозе.

     

    Леганес – Эспаньол
    Дата проведения
    28 января, 14.00, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика

     

    Атлетико – Лас-Пальмас
    Дата проведения
    28 января, 18.15, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика
    Севилья – Хетафе
    Дата проведения
    28 января, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    Барселона – Алавес
    Дата проведения
    28 января, 22.45, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сельта – Бетис
    Дата проведения
    29 января, 23.00, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика

     

    Атлетик – Эйбар 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    26 января, 23.00, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 50 Адурис, 1:1 – 73 Кике.
    АтлетикЯго Эррерин, Иньиго Лекуэ, Нуньес, Эчейта, Саборит, Итурраспе, Микель Рико (Беньят, 79), Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Сабин Мерино, 70), Сусаета (Микель Весга, 88), Адурис.
    ЭйбарДмитрович, Пенья, Рамис, Арбилья, Жунка (Капа, 79), Эскаланте, Диоп, Иван Алехо (Шарлес, 62), Орельяна, Инуи, Кике.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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