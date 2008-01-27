Чемпионат Испании. «Валенсия» уступила «Реалу», «Вильярреал» принимает «Реал Сосьедад»

В 21-м туре чемпионата Испании «Валенсия» уступила «Реалу» (1:4), «Атлетико» сыграет с «Лас-Пальмасом», «Барселона» против «Алавеса».
Чемпионат Испании
21-й тур
- Дата проведения
- 27 января, 15.00, «Риасор»
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Депортиво –
Мартинес, Хуанфран, Шер, Сидней (Боведа, 24), Луизинью, Гильерме, Борхес, Перес (Вальверде, 41), Хиль (Наварро, 76), Адриан, Андоне.
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Леванте –
Оласабаль, Коке (Боатенг, 46), Кабако, Родригес, Луна, Дукуре (Марти, 46), Лерма (Барди, 51), Джейсон, Кампанья, Моралес, Иви Лопес.
- Предупреждения:
- Борхес (3), Луизинью (17), Лерма (30), Дукуре (36), Родригес (48), Кампанья (57), Марти (61), Гильерме (72), Андоне (85), Мартинес (88), Шер (88).
- Удаление:
- Борхес (34).
- Дата проведения
- 27 января, 18.15, «Месталья»
- Голы:
- 0:1 – 16, пенальти Роналду, 0:2 – 38, пенальти Роналду, 1:2 – 58 Санти Мина, 1:3 – 84 Марсело, 1:4 – 89 Кроос.
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Валенсия –
Нето, Гарай, Тони Лато (Перейра, 77), Монтойя, Гайя, Коклен, Парехо, Гонсалу Гедеш (Солер, 46), Кондогбиа, Санти Мина, Родриго (Дзадза, 75).
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Реал Мадрид –
Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Начо, Модрич (Ковачич, 88), Каземиро, Кроос, Бэйл (Васкес, 69), Роналду, Бензема (Асенсио, 78).
- Дата проведения
- 27 января, 20.30, «Ла Росаледа»
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Малага –
Роберто, Эрнандес, Рикка, Росалес, Микел, Ресио, Итурра, Гонсалес, Кеко (Саму, 73), Чори Кастро, Бастон (Эн-Несири, 60).
- Предупреждения:
- Рамальо (34), Чори Кастро (67).
- Дата проведения
- 27 января, 22.45, «Эстадио де ла Серамика»
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Вильярреал –
Асенхо, Бонера, Коста, Марио Гаспар, Руис, Кастильехо, Родри Эрнандес, Тригерос, Форнальс, Унал, Бакка.
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Реал Сосьедад –
Рамирес, Льоренте, Мартинес, Одриосола, Навас, Субельдия, Ильярраменди, Янузай, Прието, Ойарсабаль, Виллиан Жозе.
- Дата проведения
- 28 января, 14.00, «Бутарке»
- Дата проведения
- 28 января, 18.15, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 28 января, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 28 января, 22.45, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 29 января, 23.00, «Балайдос»
- Дата проведения
- 26 января, 23.00, «Сан Мамес»
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Атлетик –
Яго Эррерин, Иньиго Лекуэ, Нуньес, Эчейта, Саборит, Итурраспе, Микель Рико (Беньят, 79), Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Сабин Мерино, 70), Сусаета (Микель Весга, 88), Адурис.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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