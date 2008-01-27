Чемпионат Испании. «Валенсия» уступила «Реалу», «Вильярреал» принимает «Реал Сосьедад»

В 21-м туре чемпионата Испании «Валенсия» уступила «Реалу» (1:4), «Атлетико» сыграет с «Лас-Пальмасом», «Барселона» против «Алавеса».

Чемпионат Испании

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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